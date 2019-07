Kruijswijk pleit voor maatregelen bij hitte

Wielrenner Steven Kruijswijk vindt dat de organisatie van de Tour de France voortaan maatregelen moet nemen bij extreme temperaturen. De kopman van Jumbo-Visma opperde na de zestiende etappe onder meer om vroeger te starten of de etappe in te korten. “Je ziet dat overal maatregelen worden genomen, maar wij gaan gewoon door”, zei de nummer drie van het klassement aan de finish in Nîmes.

De renners moesten 177 kilometer afleggen terwijl de temperatuur in het zuiden van Frankrijk opliep tot bijna 40 graden Celsius. “Ik las berichten over code oranje, code geel. Maar waarschijnlijk geldt dat niet voor de Tour de France. Wij gaan gewoon door. Dat is best apart, want dit lijkt me niet helemaal gezond”, aldus Kruijswijk. “Hier valt bijna niet tegenop te drinken. Je moet echt zuinig zijn met je krachten en jezelf goed verzorgen, want dit hakt erin. Iedereen stond bij de start al te zweten. Het is ook niet zo dat we lekker om 8.00 uur ’s ochtends starten. Nee, wij starten op het heetst van de dag. Sporten is gezond, maar in deze situatie waarschijnlijk iets minder.”

Kruijswijk benadrukt dat hij ook geen pasklare oplossingen heeft. “Ik snap dat het niet makkelijk is. Dit is ook het spelletje, drie weken fietsen hakt erin, dat hoort bij de Tour. Maar het moet wel verantwoord blijven. Blijkbaar zijn de belangen toch te groot om al eerder op de dag van start te gaan. Dan is de Tour de France toch net wat groter. Maar ik vind wel dat in de toekomst bij zulke temperaturen ook aan de gezondheid van de renners moet worden gedacht. We zijn er allemaal doorheen gekomen, gelukkig was de etappe ook redelijk vlak. Maar we moeten niet te veel van zulke dagen hebben.”