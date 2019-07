Ewan klopt Viviani en Groenewegen in Tour

Caleb Ewan heeft zijn tweede etappe gewonnen in de Ronde van Frankrijk. De wielrenner van Lotto Soudal was na 177 kilometer in Nîmes de snelste in de massasprint van de zestiende etappe. De Australiër was de Italiaan Elia Viviani en Dylan Groenewegen van Jumbo-Visma te snel af.

Jumbo-Visma controleerde samen met Lotto Soudal de koers in de etappe waarin vijf renners waren weggesprongen. De koplopers kregen echter geen moment veel voorsprong. In de slotkilometers in de Zuid-Franse stad nam de sprinttrein van Groenewegen al vroeg het initiatief, waardoor de Amsterdammer het in de laatste kilometer wel alleen moest doen. Het lukte Groenewegen niet meer om Ewan te passeren.

Na de officiële start gingen de Franse wielrenners Alexis Gougeard en Stéphane Rossetto er vandoor. Zij kregen gezelschap van de Pool Lukasz Wisniowski, de Noor Lars Ytting Bak en de Franse renner Paul Ourselin. De kopgroep kreeg nooit meer dan anderhalve minuut voorsprong van het peloton waar de Duitser Tony Martin namens teamgenoot Groenewegen het tempo bepaalde.

Julian Alaphilippe behoudt de gele leiderstrui. Uit de top tien viel Jakob Fuglsang weg. De Deen van Astana was met onder anderen Sunweb-renner Cees Bol betrokken bij een valpartij op 28 kilometer van de finish en besloot niet meer op te stappen. Fuglsang was de nummer negen van het klassement. Bol kon terugkeren in het peloton.