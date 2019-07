Groenewegen: je moet je niet laten verrassen

Dylan Groenewegen werd in deze Tour voor de tweede keer geklopt door zijn Australische concurrent Caleb Ewan. “Op het moment dat ik wilde gaan, kwam Ewan er overheen. Het was te kort tot de finish om er nog langs te gaan”, zei de balende sprinter van Jumbo-Visma. “Als er zo weinig kansen zijn, moet je je niet laten verrassen.”

Groenewegen vond ook dat zijn sprinttrein iets te vroeg op kop kwam. “We wisten dat er bij die laatste rotonde iets zou komen en ik wilde wachten omdat de weg op het einde breed zou zijn”, keek Groenewegen terug op de sprint. “Dan komt Deceuninck – Quick-Step erlangs. Ik zat met Alexander Kristoff te boksen en kwam er daardoor niet helemaal uit. Op dat moment ging Ewan. Hij doet het voor de tweede keer perfect.”

De sprinter was teleurgesteld vanwege de gemiste kans. “Als iemand er overheen vliegt en sneller is, dan ben je gewoon de mindere. Ik weet echter dat de snelheid wel goed zit. Jammer alleen dat er zo weinig kansen zijn, maar dat is het mooie van sprinten. Dat is ook de Tour de France.”

Groenewegen krijgt waarschijnlijk zijn revanche zondag in de slotrit op de Champs-Élysées in Parijs. “Daarvoor moeten we eerst de heuvels over. Daarom baal ik wel dat we deze niet hebben gepakt. Voor de sprint in Parijs moeten we eerst nog heel wat overleven.”