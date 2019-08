Griekspoor verder in kwalificaties US Open

Tallon Griekspoor heeft zich ten koste van Elias Ymer geplaatst voor de tweede ronde van het kwalificatietoernooi van de US Open. Griekspoor versloeg de als 16e geplaatste Zweed met 7-5 6-2. Voor Griekspoor is het pas zijn eerste zege ooit in de kwalificaties van het laatste grandslamtoernooi van het jaar.

Griekspoor neemt het in de tweede ronde op tegen de Turk Cem Ilkel, de nummer 258 van de wereld. Als Griekspoor de Turk weet te verslaan, moet hij nog één partij winnen om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi.

Bij de vrouwen werden dinsdag Arantxa Rus en Lesley Pattinama-Kerkhove uitgeschakeld. Beiden verloren in drie sets. Richèl Hogenkamp, Quirine Lemoine en Bibiane Schoofs maken nog wel kans op een plek in het hoofdschema. Zij komen allen woensdag weer in actie, Griekspoor pas donderdag weer.