Kämna verruilt Sunweb voor Bora-hansgrohe

Wielrenner Lennard Kämna verruilt Team Sunweb volgend seizoen voor Bora-hansgrohe. De 22-jarige Duitser, die in 2017 met Sunweb de wereldtitel op de ploegentijdrit veroverde, heeft bij de Duitse ploeg van onder anderen de Slowaak Peter Sagan een contract getekend voor ten minste twee seizoenen.

“Ik denk dat het tijd is voor de volgende stap en ik ben blij met mijn keuze voor Bora-hansgrohe”, zegt Kämna. “De ploeg heeft een zeer professionele structuur en zal optimale kansen bieden om me verder te ontwikkelen. Mijn jaren bij Sunweb waren ontzettend waardevol en ik ben ze zeer dankbaar dat ze me naar de WorldTour hebben gebracht.”

“Lennard is ongetwijfeld een groot talent en stond al bij meerdere teams op het wensenlijstje. Dus ik ben heel tevreden dat hij voor ons heeft gekozen”, zegt teammanager Ralph Denk. “Het was indrukwekkend om te zien hoe hij presteerde in de laatste week van de Tour de France. Daar kunnen we uit afleiden dat hij een grote motor heeft en de uitdagingen niet uit de weg gaat.”