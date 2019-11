Nuis: er zat alleen geen salto in

Olympisch schaatskampioen Kjeld Nuis dacht: laten we het seizoen in Thialf eens spannend beginnen. Maar zijn halsbrekende rit op de 1500 meter tegen wereldkampioen Thomas Krol overtrof zelfs zijn eigen verwachtingen. “Alleen een salto ontbrak, voor de rest zat er alles in. Het was echt een bizarre race, met een al even interessante nasleep”, sprak de prijsvechter van Jumbo-Visma grijnzend.

Het spektakel in de laatste rit van de wereldbekerkwalificatie op de schaatsmijl begon al meteen kort na de start. Krol struikelde, maar wist zich goed te herstellen. Daarna trok Nuis alle aandacht naar zich toe. Bij het uitkomen van de binnenbocht trapte hij met zijn schaats in het ijs, waardoor hij bijna ten val kwam. Met veel moeite wist de stoere schaatser overeind te blijven, maar hij passeerde door zijn acrobatische manoeuvre wel de bochtlijn.

De jury was na zijn winnende tijd (1.44,71 tegen 1.44,73 van Krol) aanvankelijk onverbiddelijk: diskwalificatie. Coach Jac Orie en Nuis tekenden protest aan en binnen een kwartier was de maatregel teruggedraaid, tot grote opluchting van de Zuid-Hollander, die zich deze keer correct gedroeg tegenover de officials. Bij de EK sprint bijna twee jaar geleden in Collalbo verloor hij na zijn diskwalificatie zijn zelfbeheersing, waarna hij de hoofdarbiter voor de tv-camera’s zichtbaar intimideerde.

“Ik verprutste het helemaal in die bocht”, blikte Nuis terug. “Ik ging daardoor inderdaad over de lijn heen, maar gelukkig begreep de jury naderhand dat ik echt geen andere keus had. Ik zwalkte met één been over het ijs, anders was ik vol op mijn bek gegaan in de kussens. Ik wilde er ook eigenlijk mee stoppen, maar ik hoorde Jac schreeuwen dat ik moest doorrijden. Dat heb ik toen maar gedaan, met twee armen op mijn rug. Als je dan toch nog de beste tijd kan rijden, is dat alleen maar mooi.”

Ondanks de goede afloop baalde Nuis van zijn grove fout. “Zondag, op de 1000 meter, wil ik revanche nemen voor deze rammelende race.”