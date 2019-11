Verstappen in derde training weer de snelste

Max Verstappen heeft in de laatste vrije training voor de Grote Prijs van de Verenigde Staten de beste tijd geklokt. De 22-jarige Nederlander, die zondag in Austin zijn honderdste race in de Formule 1 rijdt, was de snelste met 1.33,305. Verstappen had in de eerste training ook al de beste tijd geklokt, in de tweede sessie eindigde hij als derde achter de Brit Lewis Hamilton (Mercedes) en Charles Leclerc (Ferrari).

De Monegask moest zijn rode bolide zaterdag al na een kwartier aan de kant zetten vanwege technische problemen. Sebastian Vettel, de Duitse teamgenoot van Leclerc, wist als enige een beetje in de buurt te blijven van Verstappen. Vettel was ruim twee tienden langzamer. De Brit Lando Norris bleef in zijn McLaren verrassend de Mercedessen van Valtteri Bottas (vierde) en Hamilton (vijfde) voor.

Later op zaterdag is de kwalificatie voor de race van zondag. Hamilton kan daarin zijn zesde wereldtitel binnenhalen. De 34-jarige Brit heeft aan een plek bij de eerste acht genoeg om weer wereldkampioen te worden.