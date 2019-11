Jury trekt diskwalificatie winnaar Nuis in

Schaatser Kjeld Nuis is tijdens de Nederlandse kwalificatiewedstrijden voor de wereldbeker in Thialf ontsnapt aan diskwalificatie. De tweevoudig olympisch kampioen wist na een curieuze race de 1500 meter winnend af te sluiten met een tijd van 1.44,71. Kort daarna werd hij echter gediskwalificeerd, omdat hij bij het uitkomen van een bocht de lijn ruimschoots had overschreden. Dat gebeurde doordat hij op hoge snelheid bijna ten val kwam.

Coach Jac Orie van Team Jumbo-Visma tekende protest aan tegen de maatregel van de jury. Nadat de videobeelden nog eens waren bestudeerd, werd besloten om de diskwalificatie terug te draaien. Tot grote opluchting van Nuis, die daardoor alsnog een startbewijs voor de eerste vier wereldbekers bemachtigde.

Voor Koen Verweij pakte het besluit van de jury negatief uit. De 29-jarige routinier, die vorig seizoen niet in actie kwam, dacht na de diskwalificatie van Nuis even dat hij als nummer vijf een wereldbekerticket te pakken had. Een kwartiertje later viel Verweij met zijn tijd van 1.46,15 alsnog buiten de top vijf.

Thomas Krol, tegenstander van Nuis in de laatste rit, was in een enerverende race 0,02 seconde langzamer dan zijn ploeggenoot. De regerend wereldkampioen op de 1500 meter herstelde zich knap van een struikelpartij kort na de start. Patrick Roest (1.44,89), Marcel Bosker (1.45,805) en Sven Kramer (1.45,809) plaatsten zich eveneens voor de eerste serie wereldbekerwedstrijden op de schaatsmijl. Roest, Kramer en Bosker veroverden vrijdag ook al een wereldbekerticket op de 5000 meter.

Jan Blokhuijsen, op de 5000 meter als nummer zes de eerste verliezer, kwam in het begin van zijn race op de 1500 meter tegen Chris Huizinga ten val. Daardoor greep hij opnieuw naast een wereldbekerticket. Blokhuijsen was er evenals Verweij een jaartje tussenuit en hoopt dit seizoen weer aan te haken bij de nationale top.