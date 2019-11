Bergsma de snelste op marathon in Thialf

Jorrit Bergsma heeft de vierde wedstrijd in de strijd om de KPN Marathon Cup op zijn naam geschreven. De schaatser was in Thialf in Heerenveen de beste van een overgebleven kopgroep bestaande uit zes man. Crispijn Ariëns, vorige week nog winnaar in Deventer, finishte als tweede. Kevin Hoekstra eindigde als derde.

“Toen ze stil vielen, ging ik erop en erover en ik sloeg gelijk een groot gat. Dat was perfect”, zei Bergsma, die acht ronden voor het einde ontsnapte en niet meer ingehaald kon worden.

Bij de vrouwen won Irene Schouten voor de achtste keer op rij in Heerenveen. Marijke Groenewoud werd in de sprint tweede, voor Manon Kamminga. “Heel mooi dat het de achtste op rij is”, zei Schouten. “Al had ik ook graag acht keer in Hoorn gewonnen. Dat is toch mijn thuisbaan en daar zijn sowieso altijd heel veel marathonfans. Maar Thialf is ook wel heel aansprekend natuurlijk.”