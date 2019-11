Schulting mist finale op 1000 meter

Suzanne Schulting is er bij wereldbekerwedstrijden shorttrack in Montréal niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de 1000 meter. De Nederlandse werd in haar halve eindstrijd gediskwalificeerd, net als de Canadese Alyson Charles. Vorig weekeinde won Schulting bij de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen in Salt Lake City nog goud op de kilometer.

Bij de mannen plaatste Dylan Hoogerwerf zich zaterdag voor de halve finales op de 1000 meter. Itzhak de Laat werd uitgeschakeld. Op de 1500 meter lukte het Friso Emons en Rianne de Vries niet de finale te halen.