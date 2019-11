Tennisser Sinner wint Next Gen Finals

De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft in eigen land de Next Gen Finals gewonnen. De 18-jarige Sinner, met een wildcard toegelaten tot het toernooi voor de grootste talenten, versloeg de als eerste geplaatste Alex de Minaur in de finale in Milaan: 4-2 4-1 4-2.

De Minaur stond vorig jaar ook in de finale van het talententoernooi, maar toen moest de huidige nummer 18 van de wereld buigen voor Stefanos Tsitsipas. Die Griek staat nu zesde op de mondiale ranglijst en doet volgende week mee aan de ATP Finals in Londen. De 20-jarige Australiƫr kreeg zaterdag een nieuwe kans om het toernooi te winnen, maar weer stapte hij als verliezer van de baan.

Op het toernooi voor de grootste talenten worden sets tot de vier gespeeld en wordt met tal van andere innovaties geƫxperimenteerd.