Verstappen voortvarend op eerste testdag Formule 1

Max Verstappen is voortvarend begonnen aan de testdagen van de Formule 1. De Limburger reed in zijn bolide van Red Bull de meeste rondjes van alle coureurs op het circuit van Barcelona. Hij noteerde er 91 in de ochtend en voegde er ’s middags nog eens 77 aan toe. Totaal: 168.

In tijd was hij niet de snelste. De 1.17,516 die hij in een genoeglijk lentezonnetje reed, was de vierde tijd. Wereldkampioen Lewis Hamilton, die alleen in de middaguren achter het stuur van de Mercedes kroop, klokte met 1,16,976 de beste ronde. Zijn Finse teamgenoot Valtteri Bottas zette in de ochtenduren 1,17,313 neer en dat bleek over de hele dag genomen de tweede tijd.

De 22-jarige Verstappen kende ogenschijnlijk weinig problemen tijdens de eerste officiƫle testsessie. Hij was eigenlijk de hele dag op de baan te vinden en maakte geregeld een pitstop tussendoor. Twee keer deed hij dat meteen na het maken van een slippertje in een bocht.