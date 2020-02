Wielrenner Fuglsang begint sterk aan Ruta del Sol

De Deense wielrenner Jakob Fuglsang is in Spanje sterk begonnen aan de Ruta del Sol. De winnaar van vorig jaar kwam de zware openingsetappe, met meteen al vijf beklimmingen in een rit over 174 kilometer richting Grazalema, uitstekend door. In de finale streed de 34-jarige coureur van Astana met zijn Spaanse medevluchter Mikel Landa om de winst. Fuglsang zegevierde met gemak. Landa finishte op 6 seconden en de Belg Dylan Teuns kwam als derde over de streep, op 25 seconden van de winnaar.

Maurits Lammertink behoorde in de beginfase tot een kopgroep van elf renners. De vluchters bouwden een maximale voorsprong van circa 4 minuten op. Lammertink ging in de slotfase alleen op avontuur, maar de renner van Circus-Wanty Gobert slaagde er niet in om weg te blijven. Landa en Fuglsang namen het initiatief tijdens de laatste beklimming over en gingen gezamenlijk op de finish af, waarna de Deen de ritzege overtuigend binnenhaalde.

Fuglsang kwam begin deze maand negatief in het nieuws toen een geheim rapport uitlekte waarin hij gelinkt werd aan de Italiaanse dopingdokter Michele Ferrari. Uiteindelijk besloot het onafhankelijke antidopingagentschap CADF geen actie te ondernemen tegen de Deen en zijn Kazachse ploegmaat Aleksej Loetsenko.

De Ruta del Sol eindigt zondag met een individuele tijdrit in Mijas.