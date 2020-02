Verstappen: Red Bull is beter en sneller

Max Verstappen had wel een stijve nek na afloop van de 168 rondjes op de eerste testdag van de Formule 1 in Barcelona. “Het was een lange dag. Ik heb heel veel ronden gereden en dat was ook precies de bedoeling, maar daar houd je wel een wat stijve nek aan over’’, zei de coureur van Red Bull na afloop van zijn geslaagde serieuze kennismaking met de RB16, zijn raceauto voor het komend seizoen.

‘’De auto is beter en sneller”, was zijn klare oordeel. “De betrouwbaarheid lijkt zelfs nog weer groter, dus dat is allemaal heel positief. Ik denk dat deze auto sterker is dan die van vorig jaar, maar dat moet ook. Ik wil voor de titel gaan.’’

De Limburger (22) kan dit jaar nog de jongste wereldkampioen in de Formule 1 worden, maar daar was hij op het zonnige circuit van Barcelona nog helemaal niet mee bezig. “Het was vooral de auto leren kennen en verschillende zaken uitproberen. Waar mogelijk, willen we de auto natuurlijk nog verder verbeteren. Al met al was dit een prima dag; de auto werkte uitstekend en de motor ook. Ik ben tevreden.’’

Verstappen maakte wel twee slippertjes tijdens zijn oefensessies. Hij spinde zelfs, maar de coureur deed daar vrij laconiek over. “Soms zoek je de grenzen op van wat kan met de auto en dan kun je wel eens een misser hebben. Dat hoort erbij en er was gelukkig geen schade. Ik kijk terug op een geslaagde dag, maar weet ook dat de eerste echt test niet hier is, maar op zondag 15 maart in Melbourne.”