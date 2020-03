Gevallen wielrenner Hermans heeft nog een operatie nodig

De Belgische wielrenner Ben Hermans moet ruim twee maanden na zijn zware val in de Tour Down Under nog een operatie ondergaan. De 33-jarige renner zit weer op de fiets, maar moet zich nogmaals laten opereren aan een schouder. “Daarna kan ik de laatste fase van mijn herstel ingaan”, schrijft Hermans op Instagram.

De Belg rijdt voor Israƫl Start-Up Nation, een ploeg die sinds dit jaar een licentie heeft voor de UCI WorldTour. Hermans kwam in de Australische etappekoers ten val en bleef minutenlang op de grond liggen. In het ziekenhuis bleek dat hij naast een gebroken sleutelbeen en gebroken ribben ook een gecompliceerde breuk aan een schouder had opgelopen. Hermans onderging in Belgiƫ een eerste operatie, binnenkort volgt nog een ingreep.

Het is onduidelijk wanneer de Belg, in 2015 winnaar van de Brabantse Pijl, weer kan koersen. Vanwege de wereldwijde coronacrisis ligt ook het wielrennen helemaal stil.