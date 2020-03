Schaatscoach Poltavets stopt in Rusland en wil baan in Nederland

Schaatstrainer Kosta Poltavets keert komend seizoen niet meer terug als hoofdcoach van de Russische ploeg. Na tien jaar in functie vindt de 57-jarige Rus, geboren in Charkov, het mooi geweest en is hij naar eigen zeggen toe aan een nieuwe uitdaging.

Poltavets werkte in Nederland bij de schaatsploegen van TVM en DSB. Koen Verweij stoomde hij als tijdelijk lid van de Russische schaatsploeg klaar voor de Winterspelen van Pyeongchang 2018. Zelf ontbrak Poltavets in Zuid-Korea, omdat hij evenals veel andere Russen niet welkom was vanwege het dopingschandaal in zijn land.

“Als trainer wil ik me graag verder ontwikkelen door mijn opgedane theoretische en praktische kennis door te geven aan anderen”, liet Poltavets bij de NOS weten. “En het liefst zou ik dit doen op voor mij vertrouwde Nederlandse bodem, met atleten die net zo gepassioneerd zijn over het schaatsen als ikzelf.”