Eventingruiter Lips rouwt op overleden toppaard

Eventingruiter Tim Lips is zijn toppaard Bayro kwijt. De 14-jarige ruin overleed aan de gevolgen van een koliek. Lips zou met Bayro naar de Olympische Spelen van Tokio gaan.

“Vanochtend hebben we met veel pijn in ons hart afscheid moeten nemen van mijn lievelingspaard Bayro”, schrijft de 34-jarige Brabantse ruiter op Facebook. “Helaas was hij niet meer te redden tijdens een operatie ten gevolge van koliek. Ik heb het geluk gehad om meer bijzondere paarden in mijn leven gehad te hebben, maar Bayro was absoluut de nummer 1! Een paard met zo’n lief karakter, zo intelligent, zoveel kwaliteit; een absoluut droompaard.”

Lips veroverde in 2017 en 2018 met de schimmel Bayro de Nederlandse titel. De combinatie was vorig jaar op de EK dicht bij een podiumplaats, maar een springfout op het laatste onderdeel kostte Lips een medaille. Op de Olympische Spelen van Rio 2016 eindigden Lips en Bayro op de 21e plaats.