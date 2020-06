Talentklassen Formule 2 en Formule 3 volgen kalender Formule 1

De Formule 2 en Formule 3 vormen dit seizoen gewoon het bijprogramma van de Formule 1. De twee talentklassen staan tijdens de eerste acht races in Europa geprogrammeerd tijdens de grands prix in de koningsklasse, waarvan de eerste op 5 juli is in Oostenrijk.

De rijders en medewerkers van de teams moeten dezelfde veiligheidsregels volgen die voor hun collega’s in de Formule 1 gelden. “Het is jammer dat we geen publiek kunnen verwachten tijdens deze eerste serie races, maar we zijn niettemin heel blij dat we de fans weer wat vermaak kunnen brengen”, aldus Bruno Michel, het hoofd van de F2 en F3.

In de Formule 3 is een zitje gereserveerd voor Richard Verschoor en Bent Viscaal in het team MP Motorsport. Ook de Duitse Sophia Flörsch heeft een stoeltje. Zij was eind 2018 even wereldnieuws na een horrorcrash in de Macau Grand Prix, die ze wonderwel overleefde. In de Formule 2 zijn vooralsnog geen Nederlandse coureurs met een zitje. Nyck de Vries, de kampioen van vorig jaar, heeft de overstap gemaakt naar de Formule E en het langeafstandsracen. Bekendste naam in de Formule 2 is Mick Schumacher, de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 Michael Schumacher.