Verstappen telt af naar de start

Max Verstappen heeft weer iets om naartoe te werken. De organisatie van de Formule 1 maakte dinsdag de aangepaste kalender bekend voor de komende weken, met acht races op Europese bodem. Het seizoen start, zo’n vier maanden later dan de bedoeling was, op zondag 5 juli met de Grote Prijs van Oostenrijk in Spielberg. Een week later, op 12 juni, wordt daar ook de tweede race verreden.

“Ik tel af naar de start van het seizoen 2020 in de Formule 1”, schreef Verstappen kort na de onthulling van het programma op Twitter. “Nog maar 33 dagen tot aan de eerste race.” Verstappen won de afgelopen twee jaar de grand prix op de Red Bull Ring, de ‘thuisrace’ van zijn Oostenrijkse renstal Red Bull. Publiek is voorlopig niet welkom bij de races in de Formule 1.

“Red Bull heeft er alles aan gedaan om de Grote Prijs van Oostenrijk mogelijk te maken en zo voor een veilige start van het Formule 1-seizoen te zorgen”, zegt Christian Horner, de teambaas van Verstappen. “Het is een fantastische plek en we zijn blij dat we het WK kunnen beginnen op ons thuiscircuit. De twee races op de Red Bull Ring worden een blauwdruk voor de rest van het seizoen.”

Verstappen moest zich de afgelopen maanden beperken tot wat fitnessoefeningen thuis in Monaco. Hij kroop ook geregeld achter de simulator om virtueel te racen. De 22-jarige Nederlander hield zich afzijdig in de protestacties die ontstonden naar aanleiding van de dood van de zwarte Amerikaanse man George Floyd. Lewis Hamilton had z’n collega’s zondagavond op dringende toon aangespoord om verbaal van zich te laten horen. Heel wat coureurs gaven gehoor aan de stevige oproep van de zesvoudig wereldkampioen, maar Verstappen hield zich stil. Het feit dat de Formule 1 weer begint, zijn tak van sport, deed de coureur van Red Bull wel besluiten om iets op zijn sociale media te plaatsen.