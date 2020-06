Formule 1 bevestigt eerste acht grands prix herziene racekalender

De Formule 1 heeft de eerste acht races van de herziene kalender van 2020 definitief rond. Het zijn de grands prix die de afgelopen weken al vaker zijn genoemd. De koningsklasse begint in coronatijd als eerder gemeld op 5 juli met de Grote Prijs van Oostenrijk, gevolgd door nog een race op hetzelfde circuit in Spielberg op 12 juli. Hongarije houdt op 19 juli de derde race op de Hungaroring in Boedapest.

Daarna is er een dubbele race op het Britse circuit Silverstone, op 2 en 9 augustus. Vervolgens reist het aangepaste circus naar Barcelona voor de Grand Prix van Spanje op 16 augustus. De zevende race is op 30 augustus in het Belgische Spa-Francorchamps en Monza is op 6 september decor voor de achtste race; de Grote Prijs van Italië.

Vooralsnog zijn al deze acht races zonder publiek en met inachtneming van strenge veiligheidsmaatregelen om de besmetting met het coronavirus tegen te gaan. De Dutch Grand Prix, die na een afwezigheid van 35 jaar zijn rentree zou vieren op circuit Zandvoort, staat niet op de nieuwe kalender. Sportief directeur Jan Lammers gaf vorige week aan dat Zandvoort geen race zonder publiek wil houden en dat om die reden is gekozen voor uitstel naar 2021. De races in Frankrijk, Monaco en Duitsland worden ook overgeslagen in Europa.

“We zijn blij dat we nu deze eerste acht races kunnen presenteren en hopen de komende weken de kalender verder uit te breiden”, zei Formule 1-baas Chase Carey. “We gaan racen op een zo veilig mogelijke manier, maar hopen dat we uiteindelijk toch nog publiek kunnen verwelkomen later in het jaar.”

De Formule 1 kon dit jaar nog wel de testdagen in Barcelona afwerken, maar moest in maart, kort voor de start van de openingsrace in Australië, capituleren voor het coronavirus en de eerste tien grands prix van de oorspronkelijke kalender doorstrepen. Naar verwachting verhuist de Formule 1 na de races in Europa naar Azië en Amerika, om het seizoen dan in december in Abu Dhabi te beëindigen. De hoop is dit jaar tenminste vijftien grands prix te verrijden.