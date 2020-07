Engeland maakt weg vrij voor twee races Formule 1 op Silverstone

De Britse regering heeft de weg vrijgemaakt voor twee races in de Formule 1 op het circuit van Silverstone. Het Engelse staatssecretariaat voor Sport stelt bepaalde topsporters alsnog vrij van quarantaine als ze het Verenigd Koninkrijk betreden. De races zouden op 2 en 9 augustus moeten plaatsvinden.

De versoepeling van de regels biedt Manchester City mogelijk ook kans om het tweede duel met Real Madrid in de achtste finales van de Champions League in eigen stadion af te werken. De kwartfinales, halve finales en finale van de koningsklasse van het clubvoetbal worden in Lissabon gespeeld. City won het uitduel met Real met 2-1.

Sinds 8 juni moeten alle mensen die Groot-Brittanniƫ binnenkomen veertien dagen in quarantaine. De Formule 1 hoopte op een uitzondering voor Silverstone, maar de Engelse regering nam de koningsklasse aanvankelijk niet op in de lijst van uitzonderingen. Alleen vrachtvervoerders en mensen met een vitaal beroep hoefden niet in zelf-isolatie.

Met de nieuwe maatregel hoeven sporters, filmsterren en grote producenten van films en televisiemaatschappijen ook niet meer in quarantaine als ze in Engeland aankomen.