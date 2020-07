Team van Verstappen wil dat Hamilton alsnog straf krijgt

Het Formule 1-team van Red Bull wil dat Lewis Hamilton alsnog wordt gestraft voor het negeren van gele vlaggen in de slotfase van de kwalificatie voor de Grote Prijs van Oostenrijk. Het team van Max Verstappen heeft formeel gevraagd of de stewards hun beslissing willen herzien. Iets meer dan een uur voor de start van de race moest een vertegenwoordiger van Mercedes, de renstal van Hamilton, zich daarom weer bij de stewards melden. Mogelijk wordt hij nu alsnog naar achteren gezet op de startopstelling.

De Britse coureur van Mercedes bleef in het laatste deel van de kwalificatie vol doorrijden toen zijn teamgenoot Valtteri Bottas voor hem van de baan schoot. De Fin veroverde polepostion, Hamilton kwalificeerde zich als tweede en Verstappen als derde.

De zesvoudig wereldkampioen moest zich na de kwalificatie bij de stewards melden. Hamilton verklaarde dat hij de gele vlaggen had gemist, naar eigen zeggen omdat er een stofwolk boven de baan hing, veroorzaakt door Bottas die door de grindbak ploegde. Op videobeelden die de Formule 1 verspreidde, is te zien dat Hamilton vol gas door bleef rijden terwijl hij door het stof reed. Links van hem was op digitale borden langs de baan een gele vlag te zien, het teken dat coureurs van hun gas af moeten gaan.