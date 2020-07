Verstappen schuift op naar tweede startplek

Max Verstappen begint de Grote Prijs van Oostenrijk vanaf de tweede startplek. De Nederlander had zich als derde gekwalificeerd, maar hij schuift op naar de tweede plek omdat Lewis Hamilton alsnog is bestraft omdat hij zaterdag in het laatste deel van de kwalificatie een gele vlag had genegeerd. De Britse coureur van Mercedes wordt teruggezet van de tweede naar de vijfde plaats op de startgrid.

Verstappen staat nu op de voorste startrij naast de Finse Mercedes-coureur Valtteri Bottas. De Nederlander begint de eerste race van dit Formule 1-seizoen op de gele medium-banden, waarmee hij in principe langer door kan rijden dan Bottas.

De Fin van Mercedes had zaterdag polepostion veroverd. Bottas schoot aan het einde van de kwalificatie even van de baan. Hamilton, die iets achter de Fin reed, bleef vol gas doorrijden terwijl zijn teamgenoot door het grind en het gras ploegde. Hij reed door een stofwolk en negeerde de gele vlag, het teken dat de coureurs van hun gas moeten.

De stewards besloten in eerste instantie om die actie onbestraft te laten. Red Bull vroeg zondag herziening van die beslissing aan, ook omdat camerabeelden die vanaf de auto van Hamilton waren gemaakt aantoonden dat er duidelijk een gele vlag werd getoond toen de Brit langs de plek reed waar Bottas van de baan was geschoten. Dat leidde tot een gridstraf van drie plaatsen voor de zesvoudig wereldkampioen. De race op de Red Bull Ring begint om 15.10 uur. Verstappen schreef de GP van Oostenrijk de afgelopen twee jaar op zijn naam.

Vorig jaar raakte de Nederlander in Mexico om een vergelijkbaar incident zijn poleposition kwijt. Hij negeerde gele vlaggen toen Bottas was gecrasht en werd teruggezet van de eerste naar de vierde startplek. Hij kwam in de race niet verder dan de zesde plaats.