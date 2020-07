Nashville mag door coronagevallen niet meedoen aan ‘MLS Is Back’

Nashville SC is uit het toernooi MLS is Back gehaald vanwege nieuwe coronagevallen binnen het team. Nashville is daarmee na FC Dallas de tweede ploeg die uit het toernooi is gegaan, meldt de Major League Soccer.

Volgens de MLS hebben negen spelers van Nashville positief getest op het coronavirus. FC Dallas moest zich maandag terugtrekken voor het besloten evenement op een resort dat onderdeel is van Disney World, omdat tien spelers en een staflid besmet bleken.

“Vanwege het aantal positieve testen, is de club niet in staat te trainen in Orlando en kunnen er ook geen wedstrijden worden gespeeld”, meldde bestuurder Don Garber van de MLS. “Bij iedere beslissing die we nemen om de competitie te hervatten is de gezondheid van onze spelers, staf, scheidsrechters en alle betrokkenen onze topprioriteit.”