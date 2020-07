Golfer Luiten aan de leiding na eerste dag Austrian Open

Joost Luiten is uitstekend begonnen aan de Austrian Open, het eerste golftoernooi op de European Tour sinds maart. De 34-jarige golfer voltooide de eerste ronde op de Diamond Club in Atzenbrugg in 65 slagen, 7 onder het baangemiddelde en gaat daarmee alleen aan de leiding.

Luiten won in 2013 de Lyoness Open op dezelfde golfbaan en zei eerder al er graag te spelen. Hij begon met 5 birdies op de eerste 7 holes en maakte er nog 3 op de laatste 4 holes. Alleen op de 11e hole sloeg de Zuid-Hollander een bogey. Luiten heeft één slag voorsprong op de Schotse golfers Craig Howie en Marc Warren en twee slagen op een groep van vier.

Wil Besseling staat gedeeld achtste met 68 slagen, 4 onder par. Daan Huizing voltooide zijn eerste ronde in 70 slagen. Robbie van West en Darius van Driel hadden 71 slagen nodig, Lars van Meijel 73 slagen op het toernooi, met zowel golfers van de European Tour als van de Challenger Tour.