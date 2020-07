Verstappen hoopt op betere balans in Red Bull

Max Verstappen hoopt voor de tweede race in het nieuwe seizoen dat zijn Red Bull een iets betere balans heeft. “Ik weet zeker dat we er dan dichter bij kunnen zitten in de kwalificatie”, zegt hij op Verstappen.com.

“Als je de data bekijkt, zijn er nauwelijks bochten waar we langzamer zijn. In de meeste bochten zijn we sneller, maar ik was nog niet helemaal tevreden met de balans door de hele bocht”, analyseerde de coureur de data van de eerste race. “Op dit circuit heb je best wat vertrouwen nodig om voluit door de snelle bochten te kunnen gaan. Ik zeg niet dat we Mercedes in de kwalificatie zullen verslaan, maar als we in de kwalificatie op twee of drie tienden zitten, kunnen we er in de race zeker voor gaan.”

Verstappen viel in de Grote Prijs van Oostenrijk uit met een defecte wagen, maar krijgt dit weekend een herkansing bij de Grote Prijs van Steiermark, opnieuw op het circuit in Spielberg. Voorspellingen zijn er volgens de Limburger moeilijk te maken vanwege de weersverwachtingen. “We moeten eerst maar eens afwachten wat het weer gaat doen, want zaterdag valt er misschien regen.”