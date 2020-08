Basketballers Lakers winnen na driepunter in laatste seconde

De basketballers van LA Lakers hebben na drie nederlagen op een rij weer gewonnen. De Lakers waren Denver Nuggets maar net de baas: 124-21. Kyle Kuzma maakte met nog 0,4 seconde op de klok een driepunter.

De Lakers keken bijna het hele vierde kwart tegen een achterstand aan en leken op weg naar hun vierde nederlaag op rij. Dankzij een sensationele slotfase wist de ploeg van LeBron James dat toch te voorkomen. James was goed voor 29 punten, Anthony Davies tekende voor 27 punten en Kuzma, de gevierde man, nam 25 punten voor zijn rekening.

Phoenix Suns bleef ongeslagen in Orlando en won met duidelijke cijfers van Oklahoma City Thunder: 128-101. Devin Booker was de grote man met 35 punten. Het was zijn negentigste duel voor de Suns waarin hij voor minimaal 30 punten tekende en daarmee evenaarde hij clublegende Walter David. Booker werd in het laatste kwart gespaard.

De Suns hebben alle zes de ‘seeding games’ in Orlando gewonnen en blijven in de race voor verlenging van het seizoen.