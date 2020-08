Voormalig kampioene Koeznetsova slaat US Open ook over

Opnieuw hebben meerdere tennissters zich afgemeld voor de US Open. Oud-winnares Svetlana Koeznetsova liet maandag weten niet mee te doen uit bezorgdheid over het nieuwe coronavirus. Ook de Tsjechische Barbora Strycova en de Chinese Wang Xiyi lieten de organisatoren maandag weten niet naar New York te komen. De Amerikaanse Ann Li en de Australische Priscilla Hon worden doorgeschoven naar het hoofdtoernooi.

“Het spijt me, ik had me echt verheugd op deelname. Maar de pandemie heeft alle plannen veranderd”, aldus de 35-jarige Koeznetsova, die het grandslamtoernooi in 2004 op haar naam schreef.

De Nederlandse Kiki Bertens liet vrijdag al weten om dezelfde reden, net als vele andere topspeelsters, niet naar de Verenigde Staten te gaan.