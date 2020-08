Konta vroeg uitgeschakeld bij terugkeer tennis in VS

De Britse tennisster Jo Konta is vroeg uitgeschakeld op het WTA-toernooi van Lexington. De als derde geplaatste Konta moest in de openingsronde met 6-4 6-4 haar meerdere erkennen in Marie Bouzkova uit Tsjechiƫ. Het toernooi van Lexington is het eerste toernooi op Amerikaanse bodem sinds de uitbraak van het coronavirus.

Konta klaagde na afloop van het duel over hartproblemen. Al na een paar minuten vroeg de nummer 15 van de wereld een medische time-out aan. “Mijn hartslag schoot omhoog, zonder dat daar een reden voor was; het was niet zo dat het gebeurde na een lang punt. Daardoor werd ik een beetje licht in mijn hoofd”, zei Konta na afloop.

De als tweede geplaatste Aryna Sabalenka uit Wit-Rusland wist haar eerste partij wel te winnen. Ze was met 6-1 6-7 (5) 6-2 te sterk voor Madison Brengle uit de Verenigde Staten.

Serena Williams, als eerste geplaatst in Lexington, komt dinsdag voor het eerst in actie. Zij stuit op Bernarda Pera.