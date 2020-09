Wielrenster Van der Breggen pakt tweede wereldtitel in Imola

Anna van der Breggen is in het Italiaanse Imola op indrukwekkende wijze wereldkampioene wielrennen geworden. De 30-jarige Zwolse voltooide een solo van ruim 40 kilometer en pakte na 2018 haar tweede wereldtitel op de weg. Twee dagen geleden eiste ze ook al de wereldtitel in het tijdrijden op, een ‘dubbel’ die slechts een keer eerder werd behaald, in 1995 door de Française Jeannie Longo.

Titelverdedigster Annemiek van Vleuten, die ondanks een gebroken pols toch mee deed aan het WK, greep op 1,5 minuut het zilver. Ze klopte in een sprint de Italiaanse Elisa Longo Borghini. Marianne Vos eindigde als vierde.

Op het parcours met twee steile hellingen rond het circuit van Imola bouwde een grote kopgroep met daarin Amy Pieters aanvankelijk een voorsprong van ruim 2 minuten op. Nadat het peloton het gat had gedicht, verhoogde Van Vleuten op de eerste klim, de Mazzolano, het tempo. Op de daaropvolgende demarrage van Van der Breggen had geen van haar concurrentes een antwoord.

Van der Breggen greep een week geleden de eindzege in de Giro Rosa, nadat Van Vleuten na een val in de leiderstrui had moeten opgeven. Afgelopen donderdag pakte ze voor het eerst de wereldtitel tijdrijden. De Amerikaanse titelverdedigster Chloé Dygert klokte op het tussenpunt de beste tijd, maar schakelde zichzelf uit met een val. Van der Breggen bleef wel op de fiets en won.

In de wegwedstrijd over vijf ronden om het circuit van Imola liet Van der Breggen er geen twijfel over bestaan wie de sterkste was. De regerend olympisch en Nederlands kampioene sloeg na haar demarrage al snel een flink gat. Ze behield in de laatste ronde van 28 kilometer een voorsprong van 1,5 minuut op het peloton en liep op de twee hellingen zelfs nog weer even verder uit.

Van der Breggen kondigde in mei aan dat ze na de uitgestelde Olympische Spelen in de zomer van 2021 stopt als wielrenster en verder gaat als ploegleider. In haar voorlaatste seizoen veroverde ze vervolgens drie titels die nog ontbraken op haar enorme erelijst: de Nederlandse titel op de weg en de wereldtitel en Europese titel in het tijdrijden.