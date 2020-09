Vos baalt niet van vierde plaats op WK wielrennen

Wielrenster Marianne Vos won op de WK in Italië achter wereldkampioene Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten en de Italiaanse Elisa Longo Borghini de sprint om de vierde plaats in de wegwedstrijd. Hoewel de 33-jarige drievoudig wereldkampioene daarmee naast een medaille greep, was ze niet ontevreden.

“Ik baal hier niet van een vierde plaats”, zei Vos. Ik denk dat de sterksten in de wedstrijd vooruit waren. Ik kan gewoon super tevreden zijn met mijn wedstrijd.”

De Nederlandse ploeg domineerde de wedstrijd in Imola. De aanval van Van der Breggen op de eerste van de twee beklimmingen was volgens Vos gepland. “We waren vandaag weer ijzersterk”, aldus de Brabantse, die aangaf dat de ploeg tactisch kon rijden met de dominantie van Van der Breggen en Van Vleuten. “Het was de bedoeling om aan te vallen in de vierde ronde, maar de koers moest het ook toelaten.”