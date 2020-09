Tennisster Schuurs pakt dubbeltitel in Straatsburg

Tennisster Demi Schuurs heeft haar twaalfde dubbeltitel op de WTA Tour veroverd. De 27-jarige Limburgse was met haar Amerikaanse dubbelpartner Nicole Melichar de sterkste op het toernooi van Straatsburg. In de finale rekende het gelegenheidsduo in twee sets af met de Amerikaanse Hayley Carter en Luisa Stefani uit Braziliƫ: 6-4 6-3.

Schuurs veroverde enkele weken geleden met de Tsjechische Kveta Peschke aan haar zijde op het toernooi van Cincinnati haar elfde dubbeltitel op de WTA Tour. Dat toernooi werd vanwege de coronamaatregelen gespeeld in New York, op de banen van de US Open. Op het Amerikaanse grandslamtoernooi bleven Schuurs en Peschke steken in de kwartfinales.

Sinds kort dubbelt Schuurs met Melichar. De 27-jarige Amerikaanse is de nummer 13 van de wereld in het dubbelspel, de Nederlandse staat twee plekken hoger.