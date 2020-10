Roland Garros introduceert in 2021 avondsessies

Roland Garros gaat volgend jaar avondsessies introduceren. In totaal worden er op Court Philippe Chatrier, het overdekte centercourt in Parijs, tien avondsessies gehouden; van de maandag in de eerste week tot en met de woensdag van de tweede week.

De avondsessies beginnen om 21.00 uur. Met de introductie van de avondpartijen wordt het toernooi aantrekkelijker voor zendgemachtigden aan de andere kant van de wereld. Op de Australian Open en de US Open wordt al jaren gewerkt met avondsessies. Op Roland Garros was dat tot voor kort onmogelijk, omdat kunstlicht ontbrak. Het centercourt is nu volledig verbouwd en biedt extra mogelijkheden.

Dit jaar uitte Rafael Nadal, die zondag zijn dertiende titel in Parijs veroverde, kritiek op het schema van het toernooi. In de vierde ronde was hij pas rond 01.30 uur klaar met zijn wedstrijd tegen de Italiaan Jannik Sinner. “Ik snap echt niet dat ze vijf wedstrijden op Court Philippe Chatrier hebben gezet. Dat was een risico”, zei Nadal.