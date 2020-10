Räikkönen beleeft weinig plezier aan recordrace Formule 1

Kimi Räikkönen heeft weinig plezier beleefd aan zijn recordrace in de Formule 1. De 40-jarige Finse coureur kwam op de Nürburgring in zijn 323e race in de koningsklasse als twaalfde over de finish. Räikkönen, die in 2001 debuteerde in de Formule 1 en twee weken geleden in Rusland recordhouder Rubens Barrichello evenaarde, viel in de Grote Prijs van de Eifel vooral in negatieve zin op.

De routinier, wereldkampioen in 2007, kegelde vroeg in de race de Brit George Russell van de baan toen hij zich verremde in de eerste bocht. Russell (Williams) moest daardoor de strijd staken. Räikkönen kreeg een tijdstraf van 10 seconden. De Fin was zijn recordrace begonnen vanaf de laatste startrij, met Nico Hülkenberg naast zich.

De Duitser, vervanger van de zieke Lance Stroll bij Racing Point, werd door de tv-kijkers gekozen tot ‘driver of the day’ omdat hij vanaf de laatste startplaats wist op te klimmen naar de achtste plek, goed voor 4 punten voor het WK. “Het was echt leuk”, zei Hülkenberg, die zaterdagochtend in Keulen met een vriend koffie aan het drinken was toen Racing Point hem belde. “Ik heb gedaan wat ik kon. Ik ben zo blij met die punten, dat had ik echt niet verwacht. Wat ik nu ga doen? Een beetje chillen. We zien wel wat er dan gebeurt.”