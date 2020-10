Dag vol tegenslagen voor zeilster Bouwmeester op EK

Zeilster Marit Bouwmeester beleefde op de EK in de Laser Radial een dag vol tegenslagen. De regerend olympisch en wereldkampioene eindigde in de enige race die zondag in Gdansk werd gevaren als twintigste. De 32-jarige Friezin zakte in het klassement van de tweede naar de vierde plaats.

De zeilsters gingen daarna nog een keer het water op, maar vanwege gebrek aan wind werd die race afgebroken. Vlak voordat de organisatie besloot om de race af te blazen, had Bouwmeester haar tweede jurystraf gekregen. Dat betekent dat ze maandag in de eerste race aan de kant moet blijven.

“Dit was wel het slechtst denkbare resultaat voor mij”, zei Bouwmeester. “Ik zeg altijd dat je geen geluk nodig hebt in topsport, maar misschien kom ik daarop terug. Op dagen zoals deze kan het echt heel snel, heel slecht gaan.”

De Deense titelverdedigster Anne-Marie Rindom gaat aan kop in het EK-klassement. Maxime Jonker (vijfde) en Mirthe Akkerman (zesde) staan kort achter Bouwmeester in de top 10.