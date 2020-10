NOC*NSF pleit bij kabinet voor laten doorgaan topcompetities

Sportkoepel NOC*NSF gaat er bij het kabinet voor pleiten om de topcompetities onder stringente voorwaarden van de coronaprotocollen toch doorgang te laten vinden. Dat gebeurt volgens de organisatie ook in andere EU-landen. In Nederland mag in competitieverband na het aanscherpen van de maatregelen vooralsnog alleen worden gevoetbald in de professionele afdelingen, bij de mannen en bij de vrouwen.

Daarnaast wil NOC*NSF dat sportverenigingen net als de cultuursector worden uitgezonderd van de maximale groepsgrootte van vier personen.

De sportkoepel heeft in een brief aan sportminister Tamara van Ark aangegeven dat nu de uitzondering voor het betaalde voetbal op het stopzetten van de competities is uitgebreid naar de vrouwen eredivisie, het logisch zou zijn deze uitzonderingspositie ook voor de topcompetities in de andere takken van sport mogelijk wordt.