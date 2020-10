Vuelta is laatste kunstje Froome voor team Ineos-Grenadiers

Wielerploeg Ineos-Grenadiers heeft de deelname van Chris Froome in de Ronde van Spanje bevestigd. De Vuelta wordt de laatste race van de Brit voor die ploeg, aangezien hij volgend seizoen voor Team Israel Start-Up Nation fietst.

De 35-jarige Froome heeft moeite zijn goede vorm terug te vinden na zijn zware val vorig jaar in het Critérium du Dauphiné. De leiding van Ineos achtte hem nog niet in staat mee te kunnen doen tijdens de Tour deze zomer. Froome startte in de Italiaanse etappekoers Tirreno – Adriatico en maakte daar met zijn 91e plaats geen sterke indruk.

Bij Ineos, voorheen Sky, won Froome vier keer de Ronde van Frankrijk en twee keer de Ronde van Spanje. Froome krijgt onder andere gezelschap van de Ecuadoraan Richard Carapaz, die ook al de Tour reed.

De Vuelta start dinsdag vanuit Irún en telt achttien etappes.