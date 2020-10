Clubeigenaar Van Oosterhout: sport verdient genuanceerdere aanpak

Meteen na de mededelingen van het kabinet omtrent corona en het grotendeels stilleggen van de topsport liet Bob van Oosterhout weten daar niet blij mee te zijn. “Ik wil dat echter wel nuanceren”, zegt de sportmarketeer en eigenaar van Heroes Den Bosch, topclub in het basketbal. “Ik begrijp hoe complex en lastig de situatie is. Toch verdient de sport een genuanceerdere aanpak.”

Kijk naar wat zich afspeelde rond het voetbal voor vrouwen. Van Oosterhout: “Daar zat een seksistisch tintje aan. De mannen mochten namelijk wel spelen. Ineens stond iedereen op de achterste poten en was het geregeld. Het is heel goed dat de vrouwen weer mogen voetballen en het zou te gek voor woorden zijn als dat niet had gemogen. Maar ik hoop dat men op basis van voortschrijdend inzicht ook nog eens naar andere sporten gaat kijken. In veel disciplines is sprake van full-profs, die er alles aan doen zo veilig mogelijk met de situatie om te gaan.”

Kijk bijvoorbeeld naar de club van Van Oosterhout zelf. “Bij Heroes Den Bosch leven wij in een bubbel. De spelers zijn continu samen en onze medische staf zit er boven op. Wij zijn beter georganiseerd dan menig club in het betaalde voetbal. Waarom wordt onze sport dan lamgelegd vanwege corona? Ik geef toe dat wat voor ons geldt niet voor iedere club geldt. Maar ik weet wel dat in alle topcompetities alles wat mogelijk is wordt gedaan om corona buiten de deur te houden.”

Achter al deze sporten en clubs zit een economisch model, aldus Van Oosterhout. “Mensen worden betaald en zijn in alle opzichten zeer intensief en professioneel bezig. En het voorziet ook in een behoefte. Van de wedstrijd van Heroes tegen Donar hebben we een live-stream uitgezonden die door 10.000 mensen is bekeken. De belangstelling voor sport is groot. Gun dat de mensen in tijden dat ze niet naar een restaurant kunnen.”