Bach: geen land wordt uitgesloten van Spelen Tokio om corona

Een land zal niet van de Olympische Spelen in Tokio worden uitgesloten omdat er te veel besmettingen met het coronavirus zijn. Dat zegt voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

“De sporters dragen geen verantwoordelijkheid voor het virus. Als sporters negatief testen en zich houden aan de voorschriften om het virus tegen te gaan, moeten zij de mogelijkheid hebben om deel te nemen”, aldus Bach, die zijn uitspraken deed in een gesprek op Instagram met de Duitse speerwerper Johannes Vetter.

“Ik verwacht ook niet dat landen zich zullen afmelden. Alle 206 bij het IOC aangesloten nationale olympische comités zijn vastberaden en vol verwachting”, weet Bach, die geen details onthulde over hoe de Spelen er in Japan precies uit komen te zien. De organisatie werkt tal van plannen uit om het evenement zo veilig mogelijk te laten verlopen in de zomer van 2021. De Spelen zijn vanwege de pandemie met een jaar uitgesteld.