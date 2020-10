Honkballers Rays komen gelijk met Dodgers in World Series

De honkballers van Tampa Bay Rays zijn op gelijke hoogte gekomen met Los Angeles Dodgers in de World Series, de finale in het kampioenschap van de Major League Baseball (MLB). Mede dankzij twee homeruns van Brandon Lowe won de ploeg in Arlington (Texas) met 6-4 en bracht het de stand in de best-of-seven op 1-1.

De Dodgers hadden dinsdag het eerste duel nog overtuigend met 8-3 gewonnen, maar in wedstrijd twee kwamen ze er niet aan te pas. Dat was ook de verdienste van startwerper Blake Snell van de Rays, die pas in de vijfde inning toestond dat de ploeg uit Los Angeles de eerste punten maakte. Chris Taylor bracht met een homerun de achterstand terug tot 5-2.

Lowe was de held bij Tampa Bay. Hij sloeg meteen in de eerste inning een homerun en maakte er nog een in de vijfde. In de zesde inning liepen de Rays uit naar 6-2. Homeruns van Will Smith en Corey Seager verzachtten de pijn ietwat, maar konden de nederlaag niet afwenden. Kenley Jansen, werper bij de Dogders, kwam niet in actie.

Wedstrijd drie in de World Series is vrijdag.