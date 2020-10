Golfer Luiten blij met extra toernooien

Golfer Joost Luiten is blij dat de Europese Tour nog toernooien heeft kunnen toevoegen aan de speelkalender van dit jaar. De Rotterdamse prof wil namelijk nog deelname afdwingen aan het slottoernooi in Dubai, het Tour Championship (10-13 december). Een plaats bij de eerste 60 op de jaarranking van de Europese Tour is vereist. Luiten bezet momenteel de 77e plaats.

Twee toernooien in Zuid-Afrika zijn er nog bijgekomen op de kalender, het Joburg Open (19-22 november) en het Alfred Dunhill Championship (26-29 november). De Nederlander is geneigd die twee toernooien te spelen en dan af te reizen naar Dubai, waar vlak voor de seizoensfinale nog een extra toernooi is gepland. “Speel ik twee keer in Dubai, want ik ga er natuurlijk vanuit dat ik me voor het slottoernooi kwalificeer”, aldus Luiten op zijn website.

Hij was er vanaf 2010 steeds bij op het slottoernooi in Dubai waar voor de spelers miljoenen aan prijzengeld ligt te wachten. In 2013 boekte Luiten met de vierde plaats zijn beste resultaat. De tweevoudig winnaar van het KLM Open speelt deze week het Italiaans Open op de Chervò Golf Club in San Vigilio di Pozzolengo.