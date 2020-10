Hamilton talmt met contractbesprekingen Mercedes

Lewis Hamilton blijft zeggen dat het ondertekenen van een nieuw contract bij Mercedes een formaliteit is, maar de Britse zesvoudig wereldkampioen in de Formule 1 heeft nog steeds zijn handtekening niet gezet. Zijn huidige verbintenis met de Duitse renstal loopt wel aan het eind van dit jaar af.

“Ik heb nog geen beslissing genomen. We leven in een onzekere tijd, er spelen veel factoren een rol”, aldus de 35-jarige Hamilton, die afstevent op zijn zevende wereldtitel en dit weekeinde in de Grote Prijs van Portugal zijn 92e grand prix kan winnen, waarmee hij Michael Schumacher passeert als recordhouder.

Het valt Hamilton zwaar te onderhandelen met een Duitse autobedrijf Mercedes dat hard is geraakt door de coronapandemie. Ook twijfelt hij of hij nog wel een driejarige deal wil sluiten. “Of ik zo lang wil doorgaan is ook een vraag en zo zijn er meer vragen. We gaan in 2022 met de Formule 1 ook een nieuw tijdperk in, dus hoe de auto’s er dan uit komen te zien speelt ook mee. Ik snap dat ik op een bepaald moment met Mercedes om de tafel moet, want met andere teams onderhandel ik niet. Maar het heeft geen prioriteit op dit moment; ik wil eerst de titel binnenhalen.”