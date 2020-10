Lange vlakke rit voor Giropeloton met leider Kelderman

Na twee zware bergritten volgt vrijdag, twee dagen voor het einde van de Ronde van Italië, een rit waarin de klassementsrenners even kunnen uitblazen. Wilco Kelderman veroverde donderdag de roze leiderstrui en is hard op weg de tweede Nederlander te worden, na Tom Dumoulin in 2017, die de Giro wint.

Het uitblazen is relatief. De rit van Morbegno naar Asti telt weliswaar geen hellingen van betekenis, maar is wel 258 kilometer lang. Het is een kans voor de overgebleven sprinters van wie Arnaud Démare de puntentrui draagt. De Fransman won al vier etappes en heeft in het puntenklassement alleen nog de Slowaak Peter Sagan te vrezen.

Kelderman moet normaal gesproken pas zaterdag weer vol aan de bak in de laatste bergetappe. Zondag volgt dan als afsluiter een individuele tijdrit in Milaan.