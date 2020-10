Franse wielerploeg AG2R werft Giro-smaakmaker O’Connor

De Australische wielrenner Ben O’Connor heeft voor volgend jaar een nieuwe ploeg gevonden. De 24-jarige renner, een van de smaakmakers in de Ronde van Italië, verruilt NTT Pro Cycling voor het Franse WorldTour-team AG2R.

O’Connor won woensdag de bergetappe naar Madonna di Campiglio na een fraaie solo, eindigde in de bergrit van dinsdag als tweede en zocht donderdag als eerste de aanval op de beruchte Stelvio.

“Ben is een eersteklas versterking. Hij is de klimmer die we zochten voor onze ploeg”, aldus teammanager Vincent Lavenu van AG2R, die ook onder anderen de Belgische olympisch kampioen Greg van Avermaet en de Luxemburger Bob Jungels, oud-winnaar van Luik-Bastenaken-Luik heeft aangetrokken.