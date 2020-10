Titelhouder N’tab wint eerste schaatsrace op 500 meter in Thialf

Schaatser Dai Dai N’tab heeft bij de NK afstanden in Heerenveen een stevige optie genomen op zijn vierde titel op de 500 meter. De titelverdediger was de snelste in de eerste manche. De 26-jarige rijder van Team Jumbo-Visma eindigde in het lege Thialf in 34,80 seconden.

Ploeggenoot en tegenstander Hein Otterspeer reed de tweede tijd: 35,02. Kai Verbij, ook van Jumbo-Visma, finishte als derde in 35,13.

Kjeld Nuis reed met 35,40 de zevende tijd. De tweevoudig olympisch kampioen (1000 en 1500 meter) was eerder deze maand door het coronavirus ruim drie weken uitgeschakeld. Hij bekijkt de NK afstanden per race. Nuis, die vorige week vrijdag terugkeerde op het ijs, hoopt in het weekeinde ook aan de 1000 en 1500 meter te kunnen deelnemen.

De tweede 500 meter voor mannen gaat rond 14.30 uur van start. Daarna is de Nederlandse sprintkampioen bekend.

De tweede 500 meter werd bij de NK afstanden vanaf het seizoen 2016-2017 niet meer verreden, omdat de internationale schaatsunie ISU had besloten om bij de EK, WK en Olympische Spelen het gevecht om het sprintgoud voortaan in één race te beslechten. Mede op aandrang van de schaatsers heeft de Nederlandse schaatsbond KNSB met ingang van dit seizoen de tweede race echter opnieuw ingevoerd. Volgens de betrokken partijen krijgt de strijd met een dubbele start een eerlijker verloop en zijn de sprinters minder afhankelijk van een al dan niet gunstige loting.

Tweevoudig kampioen Ronald Mulder ontbreekt in Thialf. De sprinter van Team Reggeborgh werd in de nacht van woensdag op donderdag opgenomen in het ziekenhuis met een hevige keelontsteking. De 34-jarige Zwollenaar testte begin deze week negatief op het coronavirus.

Op de eerste NK-dag in Thialf staan ook de 1500 meter voor vrouwen en de 5000 meter voor mannen op het programma.