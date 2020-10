Ter Mors verovert Nederlandse titel op 1500 meter, Wüst vierde

Jorien ter Mors heeft bij de NK afstanden in Heerenveen de 1500 meter gewonnen. De drievoudig olympisch schaatskampioene zegevierde in een tijd van 1.55,50 minuten. Haar tegenstander Antoinette de Jong pakte zilver met 1.55,98. Het brons was voor de onttroonde titelhoudster Melissa Wijfje (1.56,66).

Ireen Wüst, tweevoudig olympisch kampioene op deze afstand, deed in de laatste rit een moedige aanval om haar negende Nederlandse titel te halen op de 1500 meter. Ze belandde met een tijd van 1.56,72 echter net naast het podium, op de vierde plek.

Wüst moest vorig seizoen de Nederlandse titel op haar favoriete afstand verrassend aan Wijfje laten. Daarna veroverde ze weer wel de Europese titel en de wereldtitel op de schaatsmijl.

Eerder deze maand ging Wüst met haar nieuwe ploeg Reggeborgh tien dagen in quarantaine nadat teamgenoot Kjeld Nuis in Inzell positief had getest op het coronavirus. Daardoor liep de vijfvoudige olympisch kampioene een achterstand op in haar trainingsopbouw. In het lege Thialf bleek dat ze nog kracht en conditie tekortkomt om in de laatste twee ronden haar befaamde versnelling in te zetten en vol te houden.

Ter Mors zette in de zesde rit een uitstekende tijd neer. Ook de kopvrouw van Team IKO had nog wat moeite met het laatste rondje, dat ze in 31,80 seconden aflegde. Aan haar eindtijd kon echter niemand meer tippen.

Voor Ter Mors was het haar vierde Nederlandse titel op de 1500 meter. Tijdens de vorige winter kwam de olympisch kampioene van Sotsji 2014 niet verder dan de tiende plek op deze afstand. Ze had destijds last van mentale en fysieke problemen. Ruim een week geleden liet Ter Mors bij de teampresentatie weten dat ze weer “lekker in haar vel” zit. Dat bleek eens te meer in Thialf waar ze in vertrouwde stijl naar het goud reed.