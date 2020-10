Alonso gaat in Bahrein weer testen voor Renault

Fernando Alonso gaat volgende week in Bahrein twee dagen testen voor het Formule 1-team van Renault. De 39-jarige Spanjaard keert volgend jaar terug in de koningsklasse van de autosport bij de Franse renstal, die verder gaat onder de naam Alpine F1 Team. Alonso stapte twee weken geleden al weer even in een Formule 1-bolide, toen op het circuit van Barcelona.

Renault gebruikte de zogeheten promotiedag niet alleen om foto- en videobeelden te maken, maar ook om Alonso alvast weer een beetje te laten wennen aan een Formule 1-wagen. De wereldkampioen van 2005 en 2006 zat in Barcelona achter het stuur van de huidige auto van Renault, de RS20. Hij mocht maximaal 100 kilometer rijden. Volgende week woensdag en donderdag stapt Alonso in Bahrein in de RS18, de Renault uit 2018.

De Spanjaard verliet de Formule 1 twee jaar geleden na een paar tegenvallende jaren bij McLaren. Alonso ging zich onder meer toeleggen op langeafstandsracen en rallyrijden. Zo won hij met Toyota twee keer de 24 Uur van Le Mans.