Djokovic ten koste van Zverev naar laatste vier ATP Finals

Tennisser Novak Djokovic heeft de halve finales bereikt op de ATP Finals. De nummer 1 van de wereld rekende in de O2 Arena in Londen af met de Duitser Alexander Zverev: 6-3 7-6 (4). Djokovic volgt de Rus Daniil Medvedev, die hem woensdag in twee sets versloeg en zich daardoor al plaatste voor de halve finales.

Djokovic en Zverev streden op het Engelse hardcourt om het tweede ticket in groep A voor de laatste vier. Ze hadden eerder in de week beiden verloren van Medvedev en gewonnen van Diego Schwartzman.

Djokovic was al vijf keer de beste op het eindejaarstoernooi met de beste acht tennissers van het seizoen. De Serviër won het lucratieve evenement in 2008, 2012, 2013, 2014 en 2015. Twee jaar geleden moest Djokovic het in de finale afleggen tegen Zverev. Vorig jaar was de Griek Stefanos Tsitsipas de beste in Londen. Djokovic werd toen in de groepsfase uitgeschakeld.