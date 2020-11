Judoka Frank de Wit heeft bij de Europese kampioenschappen judo naast een medaille gegrepen. De 24-jarige Noord-Hollander verloor in de klasse tot 81 kilogram in de strijd om het brons van de Georgiër Luka Maisoeradze op ippon.

De Wit had in de groepsronde gewonnen van de Portugees Joao Martinho, de Italiaan Antonio Esposito en de Belg Sami Chouchi. In de halve finales verloor hij daarna met ippon van de Bulgaar Ivaylo Ivanov.