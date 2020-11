Judoka Franssen pakt brons op EK in Praag

Judoka Juul Franssen heeft bij de EK in Praag brons veroverd. De 30-jarige Nederlandse versloeg in de klasse tot 63 kilogram Andreja Leski in de golden score. Franssen won op basis van straffen van de Sloveense.

Franssen moest het eerder in de strijd om een finaleplaats afleggen tegen Clarisse Agbegnenou, de wereldkampioene van de afgelopen 3 jaar. De Fran├žaise pakte ook het EK-goud.

Vorig jaar verloor Franssen bij de WK in Tokio in de halve finales ook al van Agbegnenou. Ze pakte toen wel brons door Sanne Vermeer te verslaan.